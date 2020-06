Angebot für Hilfsleistungen

Eppelheim.Gerade die ältere Generation und Menschen mit Vorerkrankungen gelten als Risikogruppen für eine Coronavirus-Infektion. In einer Gemeinschaftsaktion der evangelischen und der katholischen Kirche, unterstützt durch die Stadt, wird den Betroffenen in dieser Zeit Hilfe angeboten. Die Unterstützung soll so erfolgen, dass sich die gefährdeten Personen keinem unnötigen Ansteckungsrisiko aussetzen. Unter dem Motto „Hilfe geben – Hilfe nehmen“ gibt es Angebote beim Einkaufen, Besorgungen machen, Haustiere versorgen und Ähnliches.

Ein wesentliches Merkmal der kirchlichen Aktion ist das Angebot, direkt oder per Rückruf mit einem Seelsorger oder mit einer Person aus dem aufgebauten Netzwerk zu sprechen. Sowohl Menschen, die Unterstützung wünschen als auch Men-schen, die Unterstützung anbieten, können sich unter der E-Mail-Adresse hilfegebenhilfenehmen@gmx.de oder telefonisch unter der Nummer 06221/4 35 24 30 (katholisches Pfarramt) melden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020