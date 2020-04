Angebote sind jetzt an einer Stelle gebündelt

Eppelheim.Gerade die ältere Generation und Menschen mit Vorerkrankungen gehören zu den Risikogruppen des Coronavirus. Damit sie ihre Gesundheit schützen können, ist es für sie ratsam, derzeit auf unnötige Kontakte zu verzichten, zu Hause zu bleiben und weitestgehend die Öffentlichkeit zu meiden.

Damit in dieser Zeit der Einschränkungen die Versorgung älterer und kranker Mitbürger gewährleistet bleibt, hat Bürgermeisterin Patricia Rebmann als Sofortmaßnahme seitens der Stadtverwaltung die Aktion „Wir helfen“ ins Leben gerufen, um Helfende und Hilfesuchende zusammenzubringen. Indessen waren aber auch die beiden Kirchengemeinden mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht untätig und haben unter dem Motto „Hilfe geben – Hilfe nehmen“ ein ökumenisches Hilfsangebot auf die Beine gestellt (wir berichteten).

Als die Ökumene ihre Aktion nun bei Bürgermeisterin Rebmann vorstellte, war für das Stadtoberhaupt schnell klar, dass es keinen Sinn macht, in Eppelheim zwei Hilfsaktionen anzubieten. Stadt und Kirchengemeinden meistern die Corona-Krise jetzt im Schulterschluss und führen ihre beiden Hilfsangebote zusammen. Die Aktion „Hilfe geben – Hilfe nehmen“ der evangelischen und katholischen Kirche in Eppelheim wird jetzt von der Stadt unterstützt.

Aufgabe in besten Händen

„Wir als Stadtverwaltung sind sehr dankbar für dieses Angebot der Kirchengemeinden, da unsere Mitarbeiter, bedingt durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden Maßnahmen, an vielen anderen Stellen gebraucht werden“, erklärte Rebmann. „Diese wichtige Aufgabe der Hilfe und der Fürsorge ist bei den Kirchen in den besten Händen“, betonte sie.

Die Helfer, die sich bisher bei der Stadtverwaltung gemeldet und auch schon erste Erledigungen für ihre Mitmenschen getätigt haben, werden nun in das Helfernetzwerk der Kirchengemeinden aufgenommen. Derzeit sind rund 50 Helfer einsatzbereit, um älteren Mitbürgern und Menschen mit Vorerkrankungen, die in der momentanen Situation möglichst zu Hause bleiben sollten, Hilfe und Unterstützung im Alltag anzubieten.

Ein wesentliches Merkmal der ökumenischen Aktion „Hilfe geben – Hilfe nehmen“ ist es, direkt oder per Rückruf mit einem der Seelsorger oder mit einer Person aus dem aufgebauten Netzwerk sprechen zu können. Wichtig ist jetzt für die Aktionskoordinatoren Klaus Gerling vom Gemeindeteam der katholischen Kirche und Gemeindediakonin Johanna Hassfeld von der evangelischen Kirchengemeinde, dass sich Menschen melden, die Hilfe benötigen.

Unterstützung am PC

Sie können sich telefonisch im katholischen Pfarramt unter 06221/4 35 24 30 melden oder unter der Mailadresse hilfegebenhilfenehmen@gmx.de Kontakt aufnehmen. Wer sich noch engagieren und für seine Mitmenschen etwa Einkäufe oder Erledigungen übernehmen möchte, ein offenes Ohr für ein Gespräch am Telefon oder technische Unterstützung am PC anbieten könnte, der kann sich ebenfalls unter den angegebenen Möglichkeiten melden.

Unterstützt von der Stadt wurden Infozettel gedruckt, die auf die Ökumene-Hilfe aufmerksam machen. Sie liegen in den offenen Kirchen, in den Pfarrämtern, an der Rathauspforte, in Apotheken, Arztpraxen und bei den Pflegeeinrichtungen aus.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020