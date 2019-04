Anmeldung für Betreuung läuft

Eppelheim.Die Anmeldung für die Randzeitenbetreuung an der Friedrich-Ebert-Schule läuft, teilt der Verein Postillion mit. Dieser ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und an der Friedrich-Ebert-Schule für die sogenannte „Randzeitenbetreuung“ der Ganztagsschule zuständig. Diese deckt die Zeiten vor Schulbeginn und nach Schulende sowie am Freitagnachmittag ab.

Eine Ferienbetreuung kann optional ganzjährig wahlweise ganz- oder halbtags hinzugebucht werden. Die Kinder werden in eigens gestalteten Räumlichkeiten innerhalb der Friedrich-Ebert-Schule betreut. Die Einrichtung bleibt an maximal 20 Tagen in den Ferien geschlossen. Anmeldung unter www.schulbetreuung-rhein-neckar.de/einrichtungen/randzeiten. zg

