Anzeige

Eppelheim.Die Stadt veranstaltet während des Weihnachtsdorfes zum dritten Mal auch einen Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, der sich ausschließlich an Hobbykünstler und Handwerker richtet.

An diejenigen also, die eigene Produkte – das heißt Dinge, die die Aussteller selbst in Handarbeit hergestellt haben – zum Verkauf anbieten. Verkäufer von Handelswaren können eine Hütte im Weihnachtsdorf anmieten.

Die Anmeldung zum Kunsthandwerkermarkt stellt noch keine Zusage seitens der Stadt zur Teilnahme dar. Diese wird schriftlich mitgeteilt. Da es erfahrungsgemäß mehr Anmeldungen als Plätze gibt, sollten die Aussteller auf dem Anmeldeformular vermerken, ob sie auf der Warteliste aufgenommen werden wollen und außerdem, welche Artikel (mit Foto) sie verkaufen wollen. Bewerbungsschluss ist Sonntag, 7. Oktober. zg