Eppelheim.Die Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion, Renate Schmidt, und Jürgen Geschwill, Bernd Gutfleischs Nachfolger im Gemeinderat, besuchten den Alt-Gemeinderat und nutzten die Gelegenheit, ihm für seine jahrzehntelangen, kommunalpolitischen Verdienste ihren Dank auszusprechen und ein Präsent der Fraktion zu überreichen.

Gutfleisch, der 1975 erstmals für die SPD in den Gemeinderat gewählt wurde, hatte zum 31. Dezember vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Als er diese Entscheidung seiner Fraktion mitteilte, wurde innerhalb der SPD vereinbart, Bernd Gutfleisch für seine besonderen Leistungen zu danken, sobald es sein Gesundheitszustand erlaubt. Darüber hinaus wurde schon lange über eine nachhaltige Ehrung des neuen Alt-Gemeinderates nachgedacht, die Gutfleischs Verdiensten für Eppelheim würdig sei und Rechnung trage.

Nach verschiedenen Ideen seitens der SPD einigte man sich in Absprache mit dem zu Ehrenden, der mittlerweile vierfacher Opa ist, den Spielplatz am Lerchenweg in „Bernd-Gutfleisch-Platz“ umzubenennen. Dies wird auch die SPD-Fraktion dem Gemeinderatsgremium nun vorschlagen. „Aufgrund seiner jahrzehntelangen Verdienste für die Stadt Eppelheim ist eine solche Ehrung mehr als angebracht“, so Renate Schmidt. Bernd Gutfleisch sei in seiner mehr als 40-jährigen Amtszeit ein „Gemeinderat der Straße“ gewesen, der stets ein offenes Ohr für die Probleme und Belange der Bürger hatte und im Gemeinderat zu deren Sprachrohr wurde. Da er mit seiner Familie einige Jahre im Süden Eppelheims wohnte, war er fortan für die Bevölkerung der „Südstadtbürgermeister“. Als Mitglied im Gemeinderat war Bernd Gutfleisch auch im Technischen Ausschuss tätig und hat in seiner Amtszeit viele nachhaltige Entscheidungen mitgetroffen.