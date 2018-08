Arbeiten am Kreisverkehr

Eppelheim.In der Stadt finden im Kreuzungsbereich von Haupt- und Hildastraße Asphaltarbeiten im Bereich des neuen Kreisverkehrs statt. Dafür muss der Kreuzungsbereich von Freitag, 31. August, bis einschließlich Sonntag, 2. September, voll gesperrt werden.

Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 22, 713 und M2: In Fahrtrichtung Eppelheim werden die Busse der Linie 22 und 713 zwischen den Haltestellen Hans-Bunte-Straße und Jakobsgasse umgeleitet und bedienen die Ersatzhaltestelle Ärztehaus nach Abfahrt von der Friedrich-Schott-Brücke am Fahrbahnrand. Die Umleitungsstrecke führt über die Schubertstraße, Seestraße, Handelsstraße und die Grenzhöfer Straße. Auf der Umleitungsstrecke werden auch die Haltestellen des Busverkehrs Rhein-Neckar (BRN) bedient. In Richtung Pfaffengrund wird der reguläre Linienweg gefahren. Die Linie M2 bedient Richtung Wieblingen die reguläre Haltestelle Ärztehaus. Die Haltestelle Hildastraße entfällt. zg

