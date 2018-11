Auf eine Lüge folgt hier gleich die nächste

Eppelheim.Das Warten hat ein Ende: Heute feiert das Theaterensemble Wildfang mit der Komödie „Gerüchte…Gerüchte…“ von Neil Simon Premiere in der Stadtbibliothek. Nachdem die Theatergruppe im vergangenen Jahr aufgrund personeller Engpässe, beruflicher Veränderungen und Babypausen ihrem Publikum kein neues Theaterstück bieten konnte, freuen sich die Wildfang-Mitglieder jetzt umso mehr auf die Premiere ihres neuen Stücks.

Die turbulente und witzige Komödie wird dem Publikum garantiert gefallen. „Das Stück hat Niveau, Witz und brillante Dialoge. Wir finden es alle toll“, fasste es Regisseurin Meryem Huyelmas zusammen. Dafür sprechen auch die 600 Aufführungen, auf die es der Komödienklassiker nach seiner Uraufführung Ende der 1980er Jahre am New Yorker Broadway mittlerweile gebracht hat. Mit dem Autor hat die Theatergruppe beste Erfahrungen gemacht. 2014 führten sie von ihm unter der Regie von Meryem Huyelmas und mit großem Erfolg die Komödie „Ein seltsames Paar“ auf.

Im neuen Stück „Gerüchte…Gerüchte…“ spielen Produktmanagerin Diana Spitznagel, Lehrer Markus Lotzenburger, Studentin Kira Sünner und Palliativfachkraft Manuel Kahl die Hauptrollen. Zusammen mit Elisabeth Klett, Maren Döring, Natalia Belova, Colin Hammerton, Florian Herrmann und Mirko Stumpf fiebern sie mit Regisseurin Meryem Huyelmas und Regieassistent Christian Müller-Gebhardt den Aufführungen entgegen.

Text muss sitzen

Jeder hat bei Zusage der Rolle den Terminplan und auch das Textbuch mitbekommen samt der Auflage, gleich bei der ersten Probe ohne Textbuch spielen zu können. „Bei diesem Stück muss der Text leicht und die Szenen echt wirken“, erklärt Meryem Huyelmas. Textbücher seien daher nur störend.

Vom Ehrgeiz gepackt machten sich die Schauspieler, darunter fünf Wildfang-Neulinge, über die Sommerferien ans Auswendiglernen – und zwar mit Erfolg. Die Komödie konnte aufgrund dieser Vorgaben und dem Lernfleiß der Schauspieler in Rekordzeit einstudiert werden. Probenbeginn war im September. Innerhalb von zwei Monaten war das Stück aufführungsreif. Das Publikum darf sich auf eine kurzweilige und turbulente Komödie freuen und auf fesselnde Schauspielkunst.

Kurz zum Inhalt: Charlie Brock ist einer der Bürgermeister New Yorks. Er und seine Frau Myra haben Freunde zu ihrem zehnten Hochzeitstag eingeladen. Nacheinander treffen die Gäste bei ihnen zu Hause ein. Doch weder Myra noch Charlie können sie begrüßen: Myra ist offenbar spurlos verschwunden, Charlie hat sich selbst angeschossen und ist zu keiner Aussage in der Lage. Weil auch das Personal nicht zu finden ist, weiß niemand, was denn eigentlich geschehen ist. Anfangs bemühen sich ihre engsten Freunde, das mysteriöse Verschwinden der Gastgeberin und den vermeintlichen Selbstmordversuch des Gastgebers vor den anderen Gästen zu vertuschen. Schließlich hat Charlie Brock als Bürgermeister einen Ruf zu verlieren. Dabei verstricken sie sich in ihren Aussagen. Es werden Gerüchte gestreut und Mutmaßungen angestellt. Auf eine Lüge folgt die nächste und das Chaos nimmt seinen Lauf…

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018