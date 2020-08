Auf Opel gefahren und geflüchtet

Eppelheim.Ein unbekannter Autofahrer ist in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Eppelheim auf ein geparktes Auto aufgefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte fuhr auf einem Parkplatz in der Wasserturmstraße auf einen geparkten Opel Astra auf und schob diesen gegen einen Zaun, teilt die Polizei mit.

Dadurch wurde der Opel im Front- und Heckbereich beschädigt. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, zu melden. pol

