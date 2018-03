Anzeige

Plankstadt.Zum zweiten Mal in Folge findet das Eishockey-Benefizturnier „Monstercup“ am Freitag, 30. März, in Eppelheim statt. Acht Hobbymannschaften stehen sich an diesem Karfreitag im Icehouse gegenüber.

Der Erlös geht abermals an das Waldpiraten Camp in Heidelberg, eine Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Ganz besonders freuen sich die Organisatoren der Bandenmonster darüber, dass sie die DEL-Schiedsrichterlegende Peter Slapke als Referee gewinnen konnten. Man hoffe wieder auf zahlreiche Unterstützung, viele Zuschauer und jede Menge Spaß, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg