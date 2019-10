Aufprall auf Verkehrsinsel

Die Feuerwehrleute entfernen die ausge-laufenen Betriebsstoffe. © PR-Video

Eppelheim.Offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde am Montagvormittag eine Autofahrerin. Nach Informationen unseres Reporters vor Ort fuhr die Frau mit ihrem VW Golf in südlicher Richtung auf der Grenzhöfer Straße. Kurz nach dem Friedhof gelangte die Autofahrerin in die Fahrbahnmitte und prallte gegen den Randstein einer Verkehrsinsel.

Bei dem Aufprall lösten beide Airbags im Fahrzeug aus. Da aus dem Auto Betriebsstoffe austraten, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.10.2019