Aufstockung abgelehnt – First zu hoch

Eppelheim.Der Technische Ausschuss befasste sich in seiner letzten Sitzung in dieser Besetzung mit mehreren Bauvorhaben. Der Bauantrag zur Errichtung von neun Einfamilienhäusern mit jeweils zwei Stellplätzen auf dem Grundstück Lessingstraße 41 war in der vorletzten Sitzung vertagt worden, weil kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorgelegen hatte. Die Grünen hatten die „massive Bebauung“ kritisiert. Auch dieses Mal wurde der Antrag einstimmig abgelehnt.

Ohne Gegenstimme angenommen wurde der Bauantrag zur Errichtung eines Anbaus an das Einfamilienwohnhaus in der Schützenstraße 17. Im Erdgeschoss sollen Küche und Essbereich untergebracht werden, im Obergeschoss zwei Kinderzimmer. Auch eine Dachterrasse ist geplant. Der Ausschuss hatte auch keine Einwände gegen die Errichtung von Balkonen an dem Wohnhaus in der Schützenstraße 37.

Dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses in zweiter Reihe in der Schubertstraße 19 hatte der Ausschuss das Einvernehmen schon einmal versagt. Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte die Stadt aufgefordert, nochmals zu entscheiden. Der Ausschuss diskutierte über fehlende Bebauungspläne und eine schonende Nachverdichtung, schließlich wurde der Bauvoranfrage doch mehrheitlich das Einvernehmen erteilt. Die Grünen gaben drei Nein-Stimmen ab.

Einstimmig abgelehnt wurde ein Bauvorhaben im Außenbereich. Der Bauherr hatte für das Grundstück Rudolf-Wild-Straße 104 die Aufstockung eines Zweiparteienhauses zu einem zweistöckigen Vierparteienhaus beantragt. Die im Erdgeschoss bereits bestehenden Wohnungen sollten behindertengerecht umgebaut werden. Dazu sollte ein eingeschossiger Anbau an der westlichen Gebäudeseite errichtet werden. Das Wohnhaus hätte nach der Aufstockung eine Firsthöhe von acht Metern gehabt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019