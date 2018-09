Ausflug geht ins Kloster

Eppelheim.Der evangelische Kirchenchor lädt zu einem Tagesausflug auch Nichtmitglieder ein. Am Samstag, 22. September, geht es in den schönen Rheingau, heißt es in einer Pressemitteilung. Höhepunkt ist dabei die Besichtigung des Klosters Eberbach – die Filmkulisse von „Im Namen der Rose“ – anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen, eine Andacht in der Kirche St. Peter und Paul, sowie freie Zeit zum Spazierengehen, Kaffeetrinken und Ähnliches im Städtchen Eltville.

Abfahrt ist um 9 Uhr am Hugo-Giese-Platz (Marktplatz), die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant, so dass die Gruppe gegen 20 Uhr wieder in Eppelheim ankommen wird. Der Beitrag beträgt 25 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.09.2018