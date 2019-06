Ausflug zum Technoseum

Eppelheim.Die nächste Veranstaltung der Männerrunde ist ein Besuch des Technoseums in Mannheim am Dienstag, 18. Juni, mit Lothar Czyganowski. Vorgesehen ist eine Anfahrt mit Kleinbussen und Autos mit Abfahrt am evangelischen Gemeindehaus um 9.30 Uhr.

Die Kosten sind abhängig von der Teilnehmerzahl: Kommt eine Gruppe von 20 bis 30 Personen zustande, beträgt die Gebühr für Eintritt und Führung 15 Euro plus Fahrtkostenbeteiligung. Wenn es weniger Teilnehmer sind, kostet der Eintritt ohne Führung 9 Euro (plus Fahrtkostenbeteiligung). Um planen zu können ist eine Anmeldung im Pfarramt, Telefon 06221/76 00 27, bis Dienstag, 11. Juni, zur Organisation von Transport, Führung und Einkehr zwingend erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.06.2019