Aussichten – eine magische Klangreise

Eppelheim.Auf einem fliegenden Teppich aus Tönen in ferne Länder reisen? Ein Gefühl von Weite und Abenteuer erfahren, mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl sitzend? Sich zu einer fantastischen Expedition aufmachen – bewegungslos? Ja, das ist möglich: am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr beim Konzert in der Josephskirche mit dem Titel „Aussichten – eine magische Klang-reise durch Raum und Zeit“. Als Virtuose auf dem neuesten Instrument der Welt, dem Hang, hat sich Tilo Wachter international einen Namen gemacht. Gemeinsam mit dem weit gereisten, jetzt in Lüneburg lebenden Saxofonisten Daniel Gebauer verwebt er mehrschichtige Melodien und fremd klingende Gesänge zu einer magischen Klangreise.

Das Duo spannt akustische Räume auf, die jeder Zuhörer wie von selbst mit seinen ganz eigenen Gefühlen und Bildern füllt. Die für vier Hang und Saxofon entwickelten Stücke scheinen immer wieder anderen Landschaften und Kulturen zu entspringen – weit entlegen und doch ganz vertraut.

Wie von Gipfel zu Gipfel über ein Tal gerufen: Daniel Gebauers Saxofonklänge im Dialog mit Tilo Wachters kraftvoll-archaischen Gesängen, die an Flamenco und alte persische Gesangstechnik erinnern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019