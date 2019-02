Eppelheim.Wer sich an Silvester den Vorsatz gemacht hat, neue Leute kennenzulernen, etwas Neues auszuprobieren und sich sozial zu engagieren, der hat in der evangelischen Kirchengemeinde in Eppelheim viele Möglichkeiten. Von „Picco-Pauli“ für Grundschulkinder über Gesprächskreise aller Altersgruppen bis zum Seniorentreff stehen Begegnung und der Austausch über „Gott und die Welt“ im Zentrum, wie die Kirche mitteilt. Auch beim Austragen des Gemeindebriefs, Kaffeekochen im Kirchencafé, Singen in einem Chor oder bei Geburtstagsbesuchen könne man sich sozial engagieren.

Bei Interesse helfen Pfarrerin Cristina Blázquez, Telefon 06221/76 00 29, und Pfarrer Detlev Schilling, Telefon 06221/76 00 28, weiter und geben weitere Infos. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.02.2019