Eppelheim.Leicht verletzt wurde am Dienstagabend, gegen 23.25 Uhr, ein 37-jähriger Radfahrer, der im Bereich der Kreuzung Wieblinger Straße/Hauptstraße mit dem Audi eines 60-Jährigen kollidierte. Der Autofahrer war von der Hauptstraße nach links in die Wieblinger Straße abgebogen, wo ihm der 37-Jährige auf seinem Fahrrad und ohne Licht entgegenkam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 60-Jährige offenbar beim Abbiegen das Rechtsfahrgebot, so dass es mitten auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer streifte mit seinem Lenker den linken Außenspiegel des Audis und zog sich dabei Verletzungen zu. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme dann fest, dass der 37-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, weshalb er die Kollegen zu einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier begleiten musste. Beide Unfallbeteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf mehrere hundert Euro. pol