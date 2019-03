Auto und Lkw stoßen zusammen

Eppelheim.Zum Glück nur ein Sachschaden ist am Freitagmorgen bei einem spektakulären Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto im Bereich Jakob-Ruppert-Straße und Grenzhöfer Straße entstanden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, soll ein 75-jähriger Opelfahrer gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines Lastkraftwagens missachtet haben, wodurch es zu einer heftigen Kollision kam.

Das Auto des Unfallverursachers geriet in der Folge nach rechts in ein Blumenbeet und stieß schließlich gegen einen Baum, wo es zum Stillstand kam. Dabei wurde der Pkw des 75-Jährigen so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro. beju/pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.03.2019