Autorin gibt erschreckende Einblicke in DDR-Alltag

Eppelheim.Es waren zwei Empfehlungen, die für Christine Beil ausschlaggebend waren, die Bammentaler Autorin Andrea van Bebber zu einer Signierstunde in ihren Buchladen einzuladen. Die erste Anregung kam von ihrer Bammentaler Buchhändlerkollegin, die zweite von einer erst 19-jährigen, lesefreudigen Kundin, die Andrea van Bebbers neuen Roman „unglaublich beeindruckend“ fand. Damit war bei der Eppelheimer Buchhändlerin die Neugierde auf die 62-jährige Romanschreiberin geweckt.

Für Beil war die Zusage für eine Signierstunde mit Gespräch der Buchautorin wie ein Sechser im Lotto, zumal sie perfekt in die von ihr aufgelegte Reihe „Autoren der Region“ ihres Buchladens passt. Die gefragte Romanschreiberin hatte ihren dritten Roman mit dem Titel „Perlen vor die Säue“ mitgebracht. Den stellte van Bebber passenderweise am Jahrestag „30 Jahre Mauerfall“ im Buchladen vor.

Kleine Verlage unterstützen

Herausgegeben wurde er vom kleinen Bammentaler „Kalliope Paperbacks“ Verlag. Auch das war nach Beils Geschmack. „Wir sind eine unabhängige Buchhandlung und fördern kleine Buchverlage aus der Region“, betonte sie. Zudem schätze die Ladeninhaberin als promovierte Historikerin Romane, die auf wahren Begebenheiten beruhen und damit geschichtliche Ereignisse und Umstände transportieren. Und das tut der neue Roman der Autorin.

Er beruht auf einer wahren Geschichte, die in der DDR spielt. Mehrmals hat sich van Bebber mit einer ehemaligen DDR-Bürgerin in Eisenach getroffen, um anhand ihrer Berichte den Roman zu entwickeln. Drei Jahre lang arbeitete die ausgebildete Musiktherapeutin und Mutter von fünf Kindern an diesem Werk. Auf 454 Seiten gibt die Autorin einen erschreckenden Einblick in das DDR-Regime. Sie erzählt von Paula, einer jungen Frau, die sich gegen den DDR-Staat auflehnt und schließlich aus nichtigen Gründen zu einer Haftstrafe verurteilt wird.

Ihre Geschichte gibt nicht nur einen Einblick in den „normalen“ DDR-Alltag voller Bespitzelungen, sondern auch in extreme, dem Widerstand gegen den Staat geschuldete Erfahrungen bis hin zu den unmenschlichen Zuständen im Frauengefängnis Hoheneck. Der zweite Erzählstrang spielt in der Gegenwart: Jonas, der Sohn von Paula, arbeitet als Altenpfleger in einem Heim. Die Bekanntschaft mit einer Heimbewohnerin fesselt zunehmend sein Interesse. Die wachsende Freundschaft zwischen den beiden führt zu Enthüllungen, die nicht nur sein Leben verändern, sondern auch seiner Mutter eine Korrektur ihrer Biografie abverlangen.

