Bach-Musik in der Pauluskirche

Eppelheim.Eine musikalische Abendandacht zum Ende des Kirchenjahres gibt es am Mittwoch, 25. November, um 19 Uhr in der evangelischen Pauluskirche. Im Zentrum steht dabei eine Vertonung der Worte aus Psalm 51, schreibt die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Komponist Johann Sebastian Bach hat dazu die Musik des Stabat Mater von Giovanni Battista Pergolesi bearbeitet und dem Bußpsalm zugrunde gelegt. „Tilge, Höchster, meine Sünden“ (BWV 1083) wird zu hören sein mit Mareile Lichdi (Sopran), Michael Leideritz (Bariton) und Peter Rudolf an der Orgel. Pfarrerin Cristina Blázquez ist für die Liturgie verantwortlich.

Im Psalm verbindet sich die Erkenntnis der eigenen Fehlbarkeit immer wieder aufs Neue mit der Bitte, doch „von aller Sünde reingewaschen“ zu werden, um reinen Herzens und mit Gottes gutem Geist wieder neu beginnen zu können. Eine tiefe Bitte auf der Schwelle zum neuen Kirchenjahr, so die Mitteilung abschließend. zg

