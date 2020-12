Backbuch ausverkauft

Eppelheim.Wer hätte das gedacht: Das von Eppelheims Journalistin Sabine Geschwill in ehrenamtlicher Arbeit erstellte Backbuch „Eppelheim backt!“ hatte einen super Verkaufsstart. Schnell deutete sich an, dass die Erstauflage von 500 Stück rasend schnell vergriffen sein wird. Und so war es schließlich auch: Binnen einer Woche waren die 500 Bücher ausverkauft.

„Mit einem so tollen und schnellen Verkauf des Backbuches haben wir nicht gerechnet“, freut sich Thomas Hübler als Vorsitzender der Interessensgemeinschaft (IG) der Eppelheimer Vereine über die schöne Buchidee und den Verkaufserfolg. Die IG ist Herausgeber und zugleich Nutznießer des Backbuchs. Die Einnahmen aus dem Buchverkauf kommen abzüglich Druck- und Grafikkosten vollumfänglich der Förderung des Ehrenamtes zugute und dienen beispielsweise als Grundstock für den nächsten Ehrenamtsabend der Stadt.

Vorbestellungen möglich

Als Mitglied des Jubiläumsgremiums wollte Sabine Geschwill einen eigenen Beitrag zu „1250 Jahre Eppelheim“ leisten. Es sollte etwas Bleibendes werden, das vielen Menschen und auch nächsten Generationen Freude bereitet. Mit dem reich bebilderten Backbuch, bei dem alle 100 Rezeptgeberinnen und Rezeptgeber ein „Gesicht“ haben, hat sie wohl genau den Geschmack der vielen Backbuchkäufer getroffen. Eine zweite Auflage ist abhängig von der weiteren Nachfrage. Erst wenn genügend Vorbestellungen eingegangen sind, kann ein erneuter Druck in Auftrag gegeben werden. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020