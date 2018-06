Anzeige

Der zu erwartende Zuschuss des Badischen Sportbundes in Höhe von 67 500 Euro konnte nicht mehr aus Eigenmitteln finanziert werden. Daher sprang die Stadt ein, die auch den Löwenanteil an den Gesamtkosten des rund 380 000 Euro teuren Kunstrasenplatzes übernahm.

Die DJK war sich sicher, die Vorgaben des Badischen Sportbundes für einen Zuschuss erfüllt zu haben. Doch die Verantwortlichen sahen die Angelegenheit anders. Im August 2016 flatterte der DJK dann wie dargestellt ein ablehnender Bescheid ins Haus.

Mit vereinten Kräften war es dem Vorstand der DJK und Bürgermeisterin Patricia Rebmann mit ihren Mitarbeitern des zuständigen Fachamtes gelungen, den Badischen Sportbund von der Rechtmäßigkeit auf Gewährung eines Zuschusses zu überzeugen.

Langes Ringen beendet

Sehr erleichtert zeigte sich die Rathauschefin: „Wir sind alle sehr froh und erleichtert, dass wir einen ablehnenden Zuschussbescheid nun in einen zustimmenden verwandeln konnten.“ Mit der Überreichung des Geldbetrages in Form eines Schecks an die Stadt beendeten Karin Mollet und Christa Zieher vom Vorstandsteam der DJK das lange Ringen um den Zuschuss. Wäre der Zuschuss nicht gewährt worden, hätte der Verein den Betrag an die Stadt zurückzahlen müssen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.06.2018