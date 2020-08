Ballgefühl ist das Wichtigste

Eppelheim.Über den Rasen zu sprinten und dabei einen Ball mitzuführen, ihn zielgenau ins Tor zu schießen oder einer Mitspielerin zuzupassen, ist für Ungeübte gar nicht so einfach. Aber man kann es lernen – auch wenn man ein Mädchen ist. Denn Fußball ist längst keine Herrendomäne mehr.

Und das war das Ziel des Schnuppertrainings, das von der Frauenmannschaft der Fußballabteilung des ASV Eppelheim beim Ferienprogramm angeboten wurde: Sie wollten Mädchen- und Frauenfußball fördern und Nachwuchs gewinnen. „Den Umgang mit dem Ball kann jeder lernen“, betonten die ASV-Spielerinnen. Mehr als 20 Mädchen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren hatten sich angemeldet.

Der weibliche Fußballnachwuchs konnte an diesem Vormittag unter dem Motto „Dribbeln, passen, Tore schießen“ das Einmaleins des Fußballs lernen und noch viel mehr: „Uns gefällt an diesem Sport vor allem der Teamgeist und Fußball macht einfach Spaß“, erklärten Leia Lehmann und Larissa Wirth vom ASV Frauenteam.

Stangenparcours und Slalomlauf

Konditions- und Koordinationstraining, Ballführung, Dribbling und Torschusstraining standen auf dem Stundenplan. Mit Übungen wie Stangenparcours und Slalomlauf wurden die Mädchen an den Umgang mit dem runden Leder herangeführt. „Das Wichtigste ist erst einmal, dass man Ballgefühl entwickelt“, informierten Leia Lehmann und Larissa Wirth.

Die Verpflegung in den Trainingspausen mit frischem Obst und Getränken war bei der Sommerhitze optimal. Die gefüllten Wassereimer, die am Spielfeldrand zur Abkühlung bereitstanden, wurden gerne als schnelle „Dusche“ für Arme, Beine und Kopf genutzt. Zum Abschluss des Ferienvormittages konnten die jungen Fußballerinnen ihr Erlerntes unter Beweis stellen. Sie wurden ihrem Alter entsprechend in Mannschaften aufgeteilt. Denn zum Abschluss gab es ein Fußballspiel im ASV-Sportpark. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.08.2020