Barocke Melodien

Eppelheim.Ein Jurist aus Lucca in Schottland? Warum verlässt ein Mähre empört London? Ob Daniel Purcell wohl seinen Bruder Henry gemocht hat, in dessen Schatten er sein Leben lang stand? Viele dieser Fragen klären sich im Programm des Duos „La Vigna“, die Londoner Sonaten mit alten keltischen Liedern am Sonntag, 21. Juli, 19 Uhr, in der Josephskirche spielen. Das schreibt das Duo in einer Pressemitteilung.

Theresia Stahl (Blockflöten), Christian Stahl (Theorbe/ Barocklaute) und spielen eine Liedersammlung des barocken Komponisten Francesco Barsanti (etwa 1690 bis 1772) aus Schottland „A Collection of old Scots Tunes“ (1742) bildet den Rahmen für dieses englisch-schottische Programm. Im Kontrast dazu sind barocke Sonaten aus England von Georg Friedrich Händel, Charles Dieupart und Daniel Purcell zu hören, die durch die Stilmischung französischer, englischer und deutscher Elemente der damals in London ansässigen Komponisten farbig erscheinen.

Das Duo „La Vigna“ musiziert seine Interpretationen mit eleganter, tänzerischer Leichtigkeit. Die seltenen Instrumente Theorbe – das größte Instrument der europäischen Lautenfamilie – und virtuose Blockflöten wie die Voice-Flute oder Ganassi-Flöte zaubern einen „Klang, der die Seele berührt“, heißt es abschließen. Eintritt frei – Kostenbeitrag nach Ermessen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019