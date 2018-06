Anzeige

Eppelheim.Ein Stehtisch, ein Flügel und ein Keyboard – mehr Ausstattung braucht Lars Reichow nicht, um die Zuschauer in der Rudolf-Wild-Halle in seinen Bann zu ziehen und gut zwei Stunden lang köstlich zu unterhalten. Mit dem neuen Programm „Lust“ ist er momentan bundesweit unterwegs. Bei dem gebürtigen Mainzer sitzt der Schalk sprichwörtlich im Nacken. Der Genarrte bemerkt es auf den ersten Blick nicht, wenn Reichow mit verbaler Eleganz der Pointe entgegensteuert.

In Eppelheim trägt der gebürtige Mainzer sein Publikum auf Händen. Er verteilte Lob an alle, auch an die Kulturhalle. „Dagegen ist die Elbphilharmonie eine Rumpelkammer.“ Und an die Stadt selbst: „Ich gratuliere zu der Erreichbarkeit des Ortes.“ Damit nahm Reichow die Baustellensituation und die unübersehbare Umleitungsbeschilderung aufs Korn. „Und was gibt’s sonst noch Neues in Eppelheim?“ Die Antwort lieferte er gleich selbst: „Sie haben unglaublich schöne Kindergärten und Schulen. Sie fallen sofort ins Auge. Sicher waren sie mit hohen Ausgaben verbunden und sie müssen jetzt den Gürtel enger schnallen . . ?“

Verliebt in die Ironie

Reichow liebt die Ironie, kann „lügen wie gedruckt“, fegt aber auch nichts unter den Teppich. Seine Themen sind vielseitig. Er spricht und singt über Liebe, Lust, Leidenschaft und vieles mehr. Auch über Tierliebe und die Rettung verschütteter Wühlmäuse oder desorientierter Ameisen. Sein jüngstes Familienmitglied, ließ Reichow wissen, habe Fell: Es sei ein dreibeiniger Straßenhund namens Orban, dem man nie in die Augen schauen darf, weil er sonst zubeißt. Anfangs sei er gegen die Anschaffung gewesen. Aber seine Frau habe mit einem einzigen Wort eine überzeugende Begründung geliefert: „Doch!“