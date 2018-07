Anzeige

Eppelheim.In wenigen Tagen beginnen die Ferien. Da möchte man eigentlich nicht schon an den Beginn des neuen Schuljahres denken – aber der kommt unvermeidlich. Für die Klassen zwei bis vier und die Klassen sechs bis zehn ist Unterrichtsbeginn am Montag, 10. September, um 8 Uhr und Unterrichtsende für die komplette erste Woche ist um 12.30 Uhr. Eine Betreuung bis 16 Uhr ist bei Bedarf gewährleistet (Rückmeldungen an die Schule sind erforderlich).

Die Begrüßung der fünften Klassen erfolgt am Montag, 10. September, 14 Uhr im Foyer der Friedrich-Ebert-Schule. Die Einschulungsfeier für die ersten Klassen findet am Samstag, 15. September, um 10.45 Uhr im Capri-Sonne-Sportcenter statt, davor ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Christ-König-Kirche um 9.30 Uhr. zg