Behütet unterm Zipfelmützendach

Eppelheim.Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr öffnete die evangelische Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ wieder an alter Stelle, in der Otto-Hahn-Straße, ihre Pforten. Der Kindergartenneubau ist fertig, im August erfolgte der Umzug der Krippen- und Kindergartenkinder, die während der Bauphase in Behelfsräumen untergebracht waren. Bis zum großen Einweihungsfest blieb den Kindern genug Zeit, ihr neues Reich zu erobern.

Ein Neubau des evangelischen Friedrich-Fröbel-Kindergartens war der großen Nachfrage an Kindergarten- und Krippenplätzen in Eppelheim und dem bestehenden Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuungsplätze geschuldet.

Platz für 130 Kinder

Peter Bopp, Vorsitzender des Kindergartenausschusses der evangelischen Kirchengemeinde erläuterte die Situation: „Da die Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen beständig stieg und das alte Kindergartengebäude sanierungsbedürftig war, verständigten sich Stadt und evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung darauf, auf dem Gelände des alten Fröbel-Kindergartens einen Neubau zu erstellen.“ Statt bisher drei Kindergartengruppen sollte das neue Gebäude vier Gruppen und damit 100 Kindergartenkindern ab drei Jahren Platz bieten. Zudem galt es, den 2010 eröffneten Kinderkrippenanbau zu integrieren und ihn von bisher zwei auf drei Gruppen zu erweitern, um 30 Krippenkindern eine Betreuung zu gewährleisten.

Diese Herausforderung hat Mieke De Jonge vom Büro Kessler De Jonge Architekten aus Heidelberg sehr gerne übernommen. So entstand in der Otto-Hahn-Straße ein auf die Bedürfnisse der Kinder maßgeschneiderter Neubau mit Unterkellerung, Erd- und Obergeschoss, der mit dem bereits bestehenden Krippenanbau harmoniert. Als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden gibt es im Erdgeschoss einen gemeinsamen Essbereich und im Obergeschoss einen gemeinsamen Bewegungsraum.

Das herausragende gestalterische Merkmal der neuen Fröbel-Kindertagesstätte ist die Gliederung in drei Häuschen und die markanten Satteldächer, die in ihrer Form an Zipfelmützen erinnern.

Zusammenarbeit gelobt

Sehr gelobt wurde von Mieke De Jonge die gute und enge Zusammenarbeit mit Kirsten Hübner-Andelfinger vom Bauamt der Stadt, der bisherigen Kindergartenleiterin Herma Bopp-Strifler und ihrer Nachfolgerin Marion Pflästerer, die mit Einweihung des Kindergartens den Staffelstab von ihrer Vorgängerin überreicht bekam.

„Die Räume sind toll, die Farben super. Wir fühlen uns jetzt schon sehr wohl hier“, sagte Pflästerer. Die Baukosten betrugen 4,4 Millionen Euro. Als Eigentümerin und Bauherrin hat die Stadt nach Abzug des Zuschusses insgesamt 4,1 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investiert, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann betonte. Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, hat bei ihr eine hohe Priorität.

Zur Einweihung spendierte Landschaftsarchitekt Klaus Plessing, der die Außenanlagen der Kindertagesstätte gestaltet, einen Apfelbaum, der gleich eingepflanzt wurde. Nach Fertigstellung des neuen „Fröbels“ ging es für die Kinder zurück. Für den Umzug mussten 350 Umzugskartons gepackt werden. sge

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019