Bei erstem Auftritt gut mitmischen

Linda Uchlier (29) ist Kapitän des Landesli-ga-Frauenfußball-Teams Eppelheim

Linda Uchlier Kapitän ASV/DJK Eppelheim, Frauenfußball Bild: Uchlier © siehe Bildtext

Frau Uchlier, was haben sich die Fußballerinnen der SG ASV/DJK Eppelheim für ihren ersten Auftritt bei der Endrunde der Badischen Hallenmeisterschaften am Samstag, 17. Februar, in Pforzheim vorgenommen?

Linda Uchlier: Wir hoffen, durch gute Leistungen, Teamgeist und Kampfeswille gegen die größtenteils höherklassigen Mannschaften für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Vor allem

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1462 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.02.2018