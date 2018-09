Bei Explosionen ist besondere Vorsicht geboten

Eppelheim.„Auch wenn man weiß, dass es nur eine Übung ist, bekommt man eine richtige Gänsehaut wenn so viele Feuerwehrautos mit Sirene an einem vorbei fahren und auf das Werksgelände zusteuern“, sagte Jörg Hämling von ADM-Wild , als die Jugendfeuerwehren aus dem Unterkreis Schwetzingen am Samstagmittag zu ihrer Großübung auf dem Firmengelände anrückten. Insgesamt rollten 21 Feuerwehrfahrzeuge auf das

...