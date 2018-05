Anzeige

Zahlreiche Titel, Pokale und Medaillen wurden bei Meisterschaften von den DJK-Judokas in den verschiedenen Gewichtsklassen schon nach Eppelheim geholt. Derzeit kämpfen die Judo-Trainer kämpfen in der 1. Bundesliga. „Mit Judo läuft es sehr gut bei uns“, freute sich Mollet in ihrer Funktion als erste Vorsitzende des Vereins. „Es gibt jetzt Überlegungen, in der Halle eine Lüftungsanlage einzubauen, damit im Sommer die Temperaturen beim Training und bei Wettkämpfen erträglicher werden“, informierte sie.

Mittlerweile dient der Erlös der Konzertabende der Jugendförderung. Mit Rock, Pop, Balladen und vielen bekannten Ohrwurmhits wussten Karin Mollet, Bernd Walter, Franz „Paco“ Bittner und Jochen Schmitt mit handgemachtem Gitarren- und Schlagzeugsound – begleitet von mehrstimmigem Gesang – die Gäste auf dem Festgelände zu unterhalten. Viele bekannte Hits wie beispielsweise „Message in a Bottle“ von der Band „Police“, „You’re the Voice“ von John Farnham, „Englischman in New York“ von Sting und Songs aus der jüngeren Vergangenheit wie „Durch den Monsun“ von „Tokio Hotel“ wurden gespielt. Zum Mitsingen eigneten sie sich gut, und so stimmten einige mit ein. sge

