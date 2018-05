Anzeige

Eppelheim.Die Volleyballabteilung des TV Eppelheim richtet zum achten Mal den „Eppler Fun Beach Cup“ aus. So messen sich am kommenden Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, jeweils ab 9.30 Uhr Hobbyspieler und erfahrene Volleyballer in zwei getrennten Turnieren.

Gespielt wird auf der TVE Beach-Anlage in der Kirchheimerstraße 100. Samstags wird das Turnier bis circa 22 Uhr gehen, teilen die Veranstalter mit. Die Siegerehrung findet dann am Sonntag etwa gegen 15 Uhr statt. Anmeldungen für das Turnier sind allerdings nicht mehr möglich.

Neben dem sportlichen Erfolg steht beim „Eppler Fun Beach Cup“ – wie der Name schon verrät – vor allem der Spaß im Vordergrund des Turniers. Dafür sorgt auch die Volleyballabteilung des TV Eppelheim, die mit leckerer Verpflegung vom Grill und Kuchenbuffet für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer verantwortlich ist.