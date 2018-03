Bekommt die Stadt ein Naherholungsgebiet?

Beim Schulzentrum und in der Nähe des Capri-Sonne-Sportcenters könnte ein Baumlehrpfad errichtet werden, das ist, neben dem Standort westlich von den Sisi-Werken, ein Vorschlag der Verwaltung. © Widdrat

Eppelheim.Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für die Errichtung eines Baumlehrpfades und die Gründung eines Naturschutzfonds wurde in der jüngsten Gemeinderatsitzung nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen. Ein Naturschutzfonds wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Der Antrag auf einen Baumlehrpfad mündete in einen Auftrag an die Verwaltung, zuerst eine Bestandsaufnahme zu machen und

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3243 Zeichen des Artikels

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.02.2018