Beliebtes Buch

Eppelheim.„Eppelheim backt!“ ist ein Backbuch für alle, die das Backen und Genießen lieben. Dieses in ehrenamtlicher Arbeit von Journalistin Sabine Geschwill zusammengestellte Werk entstand im vergangenen Jahr anlässlich der Jubiläen „1250 Jahre Eppelheim“ und „25 Jahre Presseservice Geschwill“. Anfang Dezember kam das 300 Seiten starke Werk mit 150 Lieblingsbackrezepten von über 100 Eppelheimerinnen und Eppelheimern in den Verkauf.

Die Erstauflage mit 500 Büchern war innerhalb einer Woche ausverkauft. Viele Anrufe und E-Mails bei der Buchautorin zeigten, dass noch Bedarf besteht. Viele Bürger haben bereits verbindlich Bücher vorbestellt und hoffen auf eine zweite Auflage. Aber erst, wenn genügend Vorbestellungen eingegangen sind, kann der Druck von weiteren 500 Büchern in Auftrag gegeben werden. Der Verkaufspreis pro Buch liegt bei 20 Euro.

Automatisch auf der Liste

Wer bereits telefonisch, per Mail oder persönlich „Eppelheim backt!“ vorbestellt hat, wurde automatisch auf der Vorbestellerliste notiert. Wer darüber hinaus bestellen möchte, macht dies per E-Mail an vereinssprecher@gmail.com oder telefonisch unter 06221/76 78 99. Es wird gebeten, bei der Bestellung Stückzahl, Adresse und Telefonnummer anzugeben. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.02.2021