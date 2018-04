Anzeige

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann, Ehrenbürger Lothar Wesch und etliche Stadträte würdigten mit ihrer Anwesenheit bei der Blutspenderehrung die Arbeit des DRK Ortsvereins und die Leistung der Mehrfachblutspender.

Das freute den Ortsvereinsvorsitzenden Dieter Hölzel ganz besonders. „Wir sind heute zusammengekommen, um Eppelheimer Bürgern, die mehrmals unentgeltlich ihr Blut gespendet haben, um Erkrankten oder Verunglückten zu helfen, den Dank der Stadt und des DRK auszudrücken“, betonte Hölzel. „Blut gehört zu den wertvollsten Dingen, die ein Mensch geben kann. Bis heute ist es nicht gelungen, künstliches Blut herzustellen, um Leben zu retten“, verdeutlichte er. Sobald Menschen aufgrund eines Unfalls oder wegen eines operativen Eingriffs Blut benötigen, seien sie auf das Blut von Spendern angewiesen.

Die Geehrten 100 Mal spendete Anke Gaber in ihrem Leben schon Blut. Elisabeth Ehrhard und Stephanie Reiferscheid kamen 25 Mal. Für zehnmaliges Blutspenden wurden Hans Gahn, Gabriele Goth, Werner Hofmann, Stephanie Luksch, Galina Maerker, Sina Rosebrock und Ilona Schuhmacher geehrt. sge

15 000 Konserven pro Woche

Rund 88 Prozent des gespendeten Blutes werde für Operationen, Organtransplantationen, Krebs- und Herzerkrankungen oder Komplikationen bei Geburten benötigt. Dabei könne mit einer Blutspende durch Trennen des Lebenssaftes in seine Bestandteile meist mehreren Patienten geholfen werden. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen versorge zu 80 Prozent die 300 Krankenhäuser in seinem Einzugsgebiet mit Blut und Blutprodukten. In Baden-Württemberg und Hessen werden 15 000 Blutkonserven pro Woche benötigt, um den Bedarf in den Kliniken zu decken.