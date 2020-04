Berufsgruppen „an vorderster Front“ nicht im Regen stehenlassen

Eppelheim.Ein Virus hat das Leben auf der Welt, in Deutschland und Eppelheim in den vergangenen Wochen auf den Kopf gestellt. „Die Corona-Krise trifft alle und sie verlangt uns Vieles ab. In allen Bereichen gilt es, sich jetzt diesen Herausforderungen zu stellen. Wir haben viele Arbeitnehmer und Selbstständige, die in dieser schwierigen Zeit alles am Laufen halten – teilweise mit hohem Stresspotenzial. Andere wiederum mussten ihre Geschäfte oder Betriebe schließen, arbeiten von Zuhause aus, sind in Kurzarbeit oder es drohen Entlassungen. Das öffentliche Leben, so wie wir es gewohnt sind, ist bis auf ein Minimum heruntergefahren“, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.

„Obwohl es jetzt ein paar Lockerungen gegeben hat und Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, wissen wir, dass diese Ausnahmesituation noch andauern oder sie sich durchaus wieder verschärfen kann“, ist sich der Vorstand einig. „Es ist absolut lobenswert, dass sich die Bevölkerung jetzt schon im hohen Maße solidarisch und vernünftig verhält. Die Bürgerinnen und Bürger wissen sehr wohl, dass wir durch diese Krise am besten und schnellsten nur gemeinsam kommen“, sagt Fraktionssprecherin Renate Schmidt.

Nicht selbstverständlich

In dieser Zeit gebe es Berufsgruppen, denen man im besonderen Maße danken müsse, da sie in dieser Krisenzeit zum Wohle aller „an vorderster Front“ arbeiten. Dies sei nicht selbstverständlich und verlange unser aller Respekt, so die SPD. Diesen Einsatz würdigten täglich viele Bürger durch Beifalls-Aktionen an Fenstern und auf Balkonen. Dabei dürfe es aber nicht bleiben. „Wir müssen nachhaltig die Arbeitsbedingungen der in Frage kommenden Berufsgruppen verbessern und dürfen sie nach Corona nicht im Regen stehenlassen“, betont der Vorsitzende der SPD, Jürgen Geschwill. Auch die Abhängigkeit von Zulieferländern bei Schutzausrüstungen und Medikamenten müsse auf den Prüfstand. Es dürfe in keinem Fall Gewinn und Wirtschaftlichkeit über Gesundheit und Menschenleben stehen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir die Ausbreitung des Virus weiterhin verlangsamen, indem wir uns an die ausgegebenen Vorschriften und Empfehlungen halten. Bleiben Sie, soweit es Ihnen möglich ist, zu Hause, und tun Sie alles, um sich, Ihre Familie und Ihre Mitmenschen zu schützen“, appelliert die SPD. zg

