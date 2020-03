Besinnliches bis Ostern

Eppelheim.In der Passionszeit erinnern die Christen an die Leidenszeit und das Sterben von Jesus Christus. Ein Weg dies zu machen, liegt in der Musik. Und so wird in der Eppelheimer Pauluskirche in der 40-tägigen Fastenzeit jeweils um 19 Uhr Abendmusiken zur Passion angeboten.

Brigitte Sauer, Querflöte, und Peter Rudolf, Orgel, eröffnen die Passionsmusiken am Mittwoch, 18. März, mit kammermusikalischen Werken von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach. Dazu wird Dr. Sibylle Rolf Texte beitragen.

Barbara Mauch-Heinke, Violine, und Peter Rudolf, Orgel, gestalten den Abend am Mittwoch, 25. März, mit solistisch und gemeinsam musizierten Werken von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten. Die passenden Texte wird Detlev Schilling lesen.

Am Mittwoch, 1. April, werden Maraile Lichdi, Sopran, Michael Leideritz, Bariton, und Peter Rudolf, Orgel, mit dem „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi, ein Gedicht aus dem 13. Jahrhundert über die „Mutter Gottes unterm Kreuz“ zum Klingen bringen. Für die Textbeiträge an diesem und dem folgenden Abend ist Cristina Blázquez verantwortlich. Am Mittwoch, 8. April, beschließen Mauricio Wayar Soux und Peter Rudolf in der Karwoche die Passionsmusiken mit Werken für Fagott und Orgel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.03.2020