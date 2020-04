Beten an Haustür und Zaun

Eppelheim.Es sind harte Zeiten für Gläubige. Das Coronavirus hat es geschafft, dass Zusammenkünfte in Kirchen zum Schutz der Gottesdienstbesucher vor Ansteckung nicht mehr stattfinden dürfen. Gemeinsam Gottesdienste feiern fällt für eine ganze Weile aus. Das wollte Josephine Kraft-Blaich nur bedingt hinnehmen, insbesondere in der für Christen so besonderen Zeit vor dem Osterfest.

Als Mitte März katholische und evangelische Kirchen an vielen Orten im Land abends um 19 Uhr die Kirchenglocken läuten ließen, dazu aufriefen, zu Hause eine Kerze zu entzünden und das Vaterunser zu beten, um in Zeiten der Angst und Unsicherheit Gott nahe zu sein, den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren und sich miteinander verbunden zu fühlen, griff Josephine Kraft-Blaich diese Idee auf. Denn Gemeinschaft und Glauben erleben, so dachte sich die im Gemeindeteam der katholischen Pfarrei St. Joseph engagierte Eppelheimerin, kann man auch zu Hause – ganz nach italienischem Vorbild – direkt vor der Haustür, an Fenstern, Balkonen oder Gartenzäunen.

Die 62-Jährige startete zusammen mit ihrem Mann Wolfgang, der sich gerade als Pfarrgemeinderat zur Wahl stellt, die Aktion „Betend verbunden sein“. Das Ehepaar mobilisierte mit Infozetteln ihre umliegende Nachbarschaft. Seither führen sie jeden Samstagabend um 19 Uhr – mit dem gebotenen Abstand zueinander – eine kleine Abendandacht durch.

Kerze entzünden

Wenn sie samstags nach dem 19-Uhr-Geläut der Kirchenglocken vor ihre Haustür treten und eine Kerze entzünden, tun ihnen das einige ihrer Nachbarn nach, um in gebührender Corona-Distanz zu singen, zu beten, Fürbitten zu sprechen und diese besondere Zeit bis zum Osterfest mit kleinen Lesungen zu gestalten. Sigrid Brieger von nebenan ist mit dabei, genauso wie Margit und Stefan Fett sowie Ulrike und Lutz Pfaff, die in der Häuserreihe direkt gegenüber wohnen. Die beiden Paare kommen über ihre Gärten und nehmen in Zweiergrüppchen und in ökumenischer Verbundenheit gerne teil. Maria und Werner Gilles waren sogar ums Eck gekommen, um die 15-minütige Zusammenkunft mitzuerleben. Am Vorabend des Palmsonntags hatte die Initiatorin kleine Texte zum Einzug Jesus in Jerusalem mitgebracht. Es wurde gemeinsam gesungen, das Vaterunser gebetet und Fürbittgebete gesprochen. Dabei wurde auch für die Corona-Erkrankten gebetet und all jenen gedankt, die derzeit an vielen Stellen im öffentlichen Dienst, in Geschäften und Betrieben alles am Laufen halten und als Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte großartige Arbeit leisten.

„Betend verbunden sein“ werden die Nachbarn auch am Gründonnerstag um 19 Uhr und bei Bedarf auch am Karfreitag. Ganz sicher wird es am Ostersamstag zu späterer Stunde, nämlich um 21 Uhr, eine kleine Lichtfeier mit Liedern und Gebeten geben. Die Aktion von Josephine Kraft-Blaich ist zwar bisher nur bis zum Osterfest ausgelegt. Wenn aber ihre Nachbarschaft den Wunsch äußert, dieses gemeinschaftliche Beten und Singen beibehalten zu wollen, werde man sich von Woche zu Woche neu absprechen, hieß es.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020