Betrüger geben sich als Polizisten aus

Eppelheim.Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen, indem sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben. Die Täter sprachen die Frau in der Boschstraße an, zeigten einen gefälschten Dienstausweis der Kriminalpolizei vor und fragten unter dem Vorwand, dass in der näheren Umgebung eingebrochen wurde und sie nach dem Rechten sehen wollten, ob sie die Wohnung der Seniorin betreten dürften.

Die Frau erkannte die Masche und verständigte die Polizei, worauf die Beschuldigten flüchteten. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der eine war männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,78 Meter groß, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, mit dunkler Jacke bekleidet. Er trug einen Mund-Nasenschutz. Der andere war männlich, etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Dieser trug ebenfalls eine Maske. Beide Personen sprachen Deutsch. pol

Info: Infos und Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020