Betrunkener fährt in Metallzaun

Eppelheim.Ein 54-jähriger Autofahrer ist betrunken von der Straße abgekommen und in einen Metallzaun gekracht. Wie die Polizei mitteilte, zeigte das Messgerät des Atemalkoholtests bei den Beamten am Donnerstagnachmittag 2,6 Promille an.

Deshalb wurde dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein entzogen. Der 54-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto von der Mozartstraße in die Spitalstraße abgebogen, hatte die Kontrolle verloren und war in den Metallzaun eines Anwesens geprallt. Zaun und Auto wurden dabei beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020