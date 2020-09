Bewerbung jetzt schicken

Eppelheim.Die Stadt Eppelheim möchte, sofern es die Lage um die Corona-Pandemie zulässt, anlässlich des Eppelheimer Weihnachtsdorfes am 5. und 6. Dezember zum 5. Mal einen Kunsthandwerkermarkt veranstalten. Aufgrund der Pandemie findet in diesem Jahr der Kunsthandwerkermarkt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Bundesregierung und des Landes Baden-Württemberg mit geänderten Bedingungen statt.

Der Markt ist nur für Kunsthandwerker gedacht, die ihre eigenen Produkte, das heißt, Dinge die der Aussteller oder die Ausstellerin selbst und in Handarbeit hergestellt hat, zum Verkauf anbieten.

Bis 30. Oktober

Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, sendet die Bewerbung mit Angabe der zu verkaufenden Produkte inklusive Bildern per E-Mail an g.hildebrandt@eppelheim.de oder per Post an Stadt Eppelheim, z. Hd. Frau Hildebrandt, Schulstraße 2, 69214 Eppelheim. Das Bewerbungsformular mit den ausführlichen Veranstaltungsbedingungen finden Interessierte auf der Homepage unter www.eppelheim.de. Bewerbungsschluss ist der 30. Oktober. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020