Biotope für Tiere verbinden

Eppelheim.Unter dem Titel „Bahn frei für die Natur – Biotopvernetzung für Eppelheim: Was bringt es und wie gelingt es?“ wollen die Grünen in den Dialog treten. Sie laden daher für Dienstag, 18. Februar, von 19.45 Uhr bis zirka 22 Uhr in das katholische Gemeindehaus St. Franziskus, Blumenstraße 33, nach Eppelheim ein.

Hubertus Mauss, Landschafts- und Freiraumplaner sowie Grünen-Stadtrat, Armin Konrad vom Naturschutzbund Heidelberg, Horst Fießer, Sprecher der Eppelheimer Landwirte, sowie Benedikt Seelbach, Natur- und Umweltbeauftragter der Stadt werden hierbei miteinander ins Gespräch kommen. Sie tauschen sich darüber aus, warum Tiere verbundene Landschaften brauchen. Für Eppelheim liegt ein Biotopvernetzungskonzept vor. Noch bis zum 7. März können Bürger hierbei ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Im Anschluss stellen sich die geladenen Gäste den Fragen der Gäste. zg

