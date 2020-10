Bis zur Lösung wenigstens Schilder stellen

Eppelheim.Wieder und wieder mahnte Stadtrat Alexander Pfisterer in den Sitzungen des Gemeinderates und des Technischen Ausschusses bei der Stadtverwaltung an, in der Albert-Schweitzer-Straße aktiv zu werden und bei einigen Bauminseln die durch Wurzelerhebungen entstandene Unfallgefahr zu beseitigen. Die 2004 gepflanzten „Resista-Ulmen“ sprengen mittlerweile die Steineinfassungen und heben das Gehwegpflaster an.

Die Bäume gelten als pflegeleicht, streusalztolerant und sind mit schnell verrottendem Herbstlaub ein idealer Stadtbaum für den Straßenrand und Grünanlagen. Doch mittlerweile sind sie in der Albert-Schweitzer-Straße zu Problembäumen geworden. An einigen Standorten sind ihre Wurzeln nicht in die Tiefe, sondern an der Oberfläche über die Einfassungen hinausgewachsen, drücken die Steineinfassungen und die Gehwegpflasterung an verschiedenen Stellen hoch und sorgen für Stolperstellen auf dem Gehweg und den angrenzenden Parkflächen.

„Das stellt eine große Unfallgefahr dar, besonders für ältere Menschen und Personen mit Behinderung“, hebt der Stadtrat hervor. Pfisterer wohnt in der Straße und kennt die Gegebenheiten vor Ort sehr gut. Vor seiner Haustür gibt es mit Wurzelerhebungen und holprigem Pflaster kein Problem, wohl aber die Straße aufwärts bei etlichen seiner Nachbarn. Damit diese Stolperstellen beseitigt werden, dafür setzt er sich ein. Bei etwa einem halben Dutzend Bauminseln bereiten die ausufernden Wurzeln Probleme.

Er ließ nicht locker

Die erste Anfrage bezüglich dieser Problematik hat der SPD-Stadtrat bei der Stadtverwaltung im Herbst 2019 gestellt und die Herstellung der Verkehrssicherung rund um die „Baumscheiben“ und auf den Gehwegen angemahnt. Passiert ist danach lange nichts. Pfisterer ließ nicht locker und mahnte weiter eine Verbesserung der Situation an. Schließlich ist die Stadt für die Verkehrssicherheit der Gehwege und für den öffentlichen Bereich verantwortlich. „Es muss eine Lösung her, bevor der Winter kommt. So kann das nicht bleiben“, betont Pfisterer.

Als vor einigen Wochen eine Baufirma anrückte und in Höhe des Anwesens Albert-Schweitzer-Straße 28 an einer der problematischen „Baumscheiben“ den Pflasterbelag entfernte und die Wurzelausläufer kappte, wollte sich Pfisterer schon freuen. „Ich dachte, jetzt geht es voran und die Stolperstellen an den anderen Baumscheiben werden auch beseitigt.“ Aber nichts dergleichen passierte. In den zurückliegenden Sitzungen des Technischen Ausschusses hakte er bei der Stadtverwaltung in dieser Sache erneut nach.

Erst lobte er, dass mit den Arbeiten begonnen wurde. Dann fragte er an, wann die Arbeiten fortgesetzt werden und die Verkehrssicherheit auch an den anderen Baumscheiben hergestellt wird, wie hoch die Kostenschätzung für die betroffenen Baumscheiben und Gehwegflächen sind und bis wann die Arbeiten umgesetzt, beziehungsweise abgeschlossen sind. Weil er von der Stadt bislang keine Antworten auf seine Fragen bekam, wandte er sich an die Presse, um seiner Verärgerung über den gesamten Vorgang Luft zu machen. Als die Schwetzinger Zeitung bei der Stadtverwaltung nachhakte, bekam sie Auskunft. Es wurde mitgeteilt, dass man Anfang September die einzelnen Baumscheiben begutachtet und Maßnahmen besprochen habe. Da alle einen unterschiedlichen Schadensfall aufweisen, werde jede Baumscheibe individuell betrachtet und die passenden Maßnahmen getroffen. Die Kosten für die Beseitigung der Stolperfallen sind daher nicht einheitlich, sondern unterschiedlich.

Im Frühjahr abgeschlossen

„Erste Maßnahmen wurden bereits ausgeführt. Weitere sind in der Planung. Im Frühjahr sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein“, so die knappe Mitteilung der Stadtverwaltung. Ziel sei in jedem Fall, die Bäume zu erhalten, hieß es noch. Kurz darauf rückte in der Albert-Schweitzer-Straße ein Bauunternehmen an, stellte eine Absperrung um eine weitere Baumscheibe, hob ein paar Pflastersteine aus – und seither passiert nichts mehr.

Alexander Pfisterer beobachtet das Geschehen kopfschüttelnd. Für ihn ist die Sache nicht erledigt. Er fordert bis zur Behebung aller Stolperfallen zumindest die Aufstellung von Hinweisschildern an den betreffenden Stellen, damit Fußgänger auf die Unfallgefahr hingewiesen werden und in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit achtsamer auf dem Gehweg unterwegs sind.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020