Blick in die Historie: Mit 5000 Büchern klein angefangen

Vor 40 Jahren hat die heutige Stadtbibliothek als „Bücherei“ ganz klein angefangen: Zuerst war sie ein „Anhängsel“ der Friedrich-Ebert-Schule, bis Ersi Xanthopoulos als Fachbibliothekarin Aufbau, Organisation und Katalogisierung der Buchbestände die Bücherei übernommen hat und im Oktober 1980 die „Gemeindebibliothek Eppelheim“ mit 5000 Medien in zwei Räumen im Untergeschoss der Käthe-Kollwitz-Schule Eröffnung feierte. Weil Leserschaft und Buchbestände immer größer wurden – 1988 konnte der 3000. Leser begrüßt werden – zog die Bücherei 1990 in den Pavillon im Schulzentrum um, wo sie auch heute noch untergebracht ist. Der neue Standort bot räumlich bessere Bedingungen, vor allem für Kulturveranstaltungen, und beförderte die bis heute gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen. Über viele Jahre hinweg hatte die Bücherei einen schweren Stand, weil von politischer Seite immer wieder Standort und Bedarf in Frage gestellt wurden.

1996 wurde dann der „Förderkreis Stadtbibliothek“ gegründet mit dem Ziel, die Bücherei als Bildungs- und Kulturzentrum zu erhalten und mit Benefizveranstaltungen Mittel für den immer schmaler werdenden Medienetat bereitzustellen. Im Jahre 2008 wurde die langjährige Bibliotheksleiterin Ersi Xanthopoulos in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin, Diplom-Bibliothekarin Elisabeth Klett, brachte viele neue Ideen mit. So wurde in der Bibliothek ein Cafeteria-Bereich geschaffen, der Kinderbereich und die Spielecke ansprechend gestaltet, die Aktionen für Kindergärten und Schulklassen verstärkt, die jährliche Themenbuchwoche eingeführt und mit dem Bücherregal am Wasserturm sogar eine kleine, rund um die Uhr geöffnete Zweigstelle für Bücherfans eingerichtet.

Mittlerweile besitzt rund ein Drittel der Eppelheimer einen Bibliotheksausweis. Damit zeigt sich die Bibliotheksleiterin aber noch nicht zufrieden. Ihr großes Zukunftsziel: Sie möchte Eppelheim zu einer „Lese-Stadt“ machen, in der jeder einen Bibliotheksausweis besitzt und auch nutzt. sge

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.07.2020