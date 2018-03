Anzeige

Eppelheim.Eine bislang unbekannte Autofahrerin touchierte am Freitag um 16 Uhr an der Ecke See-/Schillerstraße einen geparkten BMW. Sie teilte dies in einem nahegelegenen Geschäft mit und verließ den Laden unter dem Vorwand, ihre Papiere zu holen. Anschließend flüchtete die Verursacherin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat kinnlange schwarze Haare. Sie trug eine eckige Brille mit silberfarbenem Gestell. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden. pol