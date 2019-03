Born nimmt Anliegen entgegen

Eppelheim.SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born lädt zu seiner Bürgersprechstunde am Montag, 25. März, ab 16 Uhr gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein in die Wasserturmstraße in das „Café Bella Crema“ ein. Dort stehen sowohl der Landtagsabgeordnete selbst, Dominique Odar als Kandidatin für das Europäische Parlament und auch die Stadträte der SPD-Fraktion Rede und Antwort, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fragen der Bevölkerung stehen dabei im Mittelpunkt und bestimmen die Tagesordnung.

Da die Sprechstunden immer gut besucht sind, empfiehlt Daniel Born, im Vorfeld einen Termin mit seinem Büro zu vereinbaren und dabei eine kurze Beschreibung des Anliegens zu liefern. Ebenso willkommen sind aber alle, die sich an dem Mittag spontan entscheiden, vorbei zu kommen. Das Wahlkreisbüro des Abgeordneten ist erreichbar per E-Mail an buero@daniel-born.de oder telefonisch unter 06205/38324. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019