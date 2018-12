Brand in Heuss-Schule

Eppelheim.Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ein Teil der Lüftungsanlage im Kellerbereich der Theodor-Heuss-Schule in Brand.

Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Eppelheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zu Schaden kam bei dem Brandereignis niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 25 000 Euro.

Täter flüchten durch den Garten

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Keplerstraße, indem sie die Glasscheibe der Terrassentür einschlugen und das Haus durchsuchten. Als die Bewohner gegen 20.45 Uhr nach Hause kamen, flüchteten die beiden Täter mit bereits erlangtem Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro zu Fuß über angrenzende Gärten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief bisher ergebnislos.

Bei den beiden Einbrechern soll es sich um mindestens eine männliche Person gehandelt haben, die wie folgt beschrieben wird: männlich, kurzer dunkler Vollbart, schlank, bekleidet mit einem dunklen Strickpullover mit Muster sowie einer dunklen Hose. Der Täter führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit sich. Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden.

Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Telefon 0621/1 74 44 44 in Verbindung zu setzen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.12.2018