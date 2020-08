Brei wie aus der Steinzeit mundet ihnen

Eppelheim.Geschichte kann Spaß machen und spannend sein. Das bewies das Ferienprogramm der Stadtbibliothek. Die Jungen und Mädchen reisten in die Steinzeit. Die beiden Pädagoginnen Elke Gaßner und Elisabeth Blumthaler vom „Museum im Koffer“ aus Nürnberg hatten alles für diese Zeitreise in die Vergangenheit mitgebracht.

Das Coronavirus bestimmte die Teilnehmerzahl und den Ablauf. Damit die aktuelle Pandemieverordnung eingehalten werden konnte, durften nur 15 Kinder am Ferientermin teilnehmen. Normalerweise ist das Angebot für 30 Kinder ausgelegt. Die Zeitreise fand im Freien statt. So hatten die Jungen und Mädchen genügend Platz, um untereinander Abstand zu halten.

Durch die Erläuterungen der beiden Museumspädagoginnen, die mitgebrachten Repliken steinzeitlicher Funde und die verschiedenen Mitmachstationen konnten die Ferienkinder gut nachempfinden, wie früher die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Zum Einstieg erklärten Elisabeth Blumthaler und Elke Gaßner, dass man unter dem Begriff „Steinzeit“ die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte versteht, die vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren begann.

Leben von der Jagd

Sie erläuterten auch den Unterschied zwischen Alt- und Jungsteinzeit. In der Altsteinzeit lebten die Menschen in Höhlen, oder zogen als Nomaden durch das Land, bauten sich einfache Unterstände oder Hütten, sammelten Früchte und lebten von der Jagd. Hierfür entwickelten sie immer bessere Waffen. In der Jungsteinzeit, also vor etwa 10 000 Jahren, lernte der Mensch, die Natur für sich zu nutzen und begann mit dem Ackerbau. Er sammelte nicht nur, was die Natur hergab, sondern baute an, was er für seine Ernährung brauchte – vor allem Getreide und Gemüse. Wilde Tiere wurden kaum noch von ihm gejagt. Stattdessen begann er mit der Viehzucht und hielt sie sich als Haustiere – vor allem Rinder, Schweine, Ziegen und Schafe.

Weil Corona-bedingt keine Gegenstände herumgereicht werden dürfen, bekam jedes Kind eine eigene „Steinzeitkiste“ mit Anschauungsmaterial und Werkzeugen, Faustkeilen und steinzeitlichen Messern, um sich besser in die Lebens- und Arbeitsweise der Steinzeitmenschen hineinversetzen zu können. An den verschiedenen Stationen konnten sie selbst aktiv werden. Es gab die Möglichkeit, sich eine Figur oder eine Schale zu töpfern. An anderer Stelle konnte man mit einem Drillbohrer Speckstein bearbeiten und sich ein Amulett herstellen. Muskelkraft und eine gute Technik waren bei der Herstellung von Pfeilspitzen aus Feuersteinen notwendig. Sobald man die gewünschte Spitze aus dem Stein herausgeschlagen hatte, wurde sie an einem Stöckchen angebracht und fertig war der steinzeitliche Pfeil.

Essen wurde auch zubereitet. Dazu wurden mit steinzeitlichen Messern Äpfel zerkleinert, mit Steinen Haselnüsse zerdrückt und schließlich aus Milch, Honig und Hirse ein Brei gekocht, den sich die Jungen und Mädchen mit Äpfeln und Nüssen schmecken lassen konnten. sge

