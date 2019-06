Brückenunterführung ist jetzt wieder freigegeben

Eppelheim.Die baulichen Maßnahmen an der neuen Brückenunterführung in der Hauptstraße sind schon längst fertig und auch die farbige Ausgestaltung der Tunnelröhre durch einen Graffitikünstler und Jugendliche des Eppelheimer Jugendtreffs ist schon vor einigen Wochen erfolgt. Für den Verkehr freigegeben werden konnte die Unterführung damals aber noch nicht. Es fehlten noch die Rohrbügel, die an der Ein- und Ausfahrt des Tunnels installiert werden mussten.

Deren Lieferung hat sich etwas hingezogen. Am vergangenen Montag war es aber dann soweit. Die beauftragte Baufirma rückte an und montierte als letzte Maßnahme die noch fehlenden Bügel im Ein- und Ausfahrtsbereich des Tunnels.

Die rot-weißen Bügelkonstruktionen dienen der Unfallvorbeugung und sollen Radfahrer zum Abbremsen zwingen, um einem Zusammenstoß mit Fußgängern, anderen Radlern oder dem Autoverkehr vorzubeugen. Damit sind die Arbeiten an der Brückenunterführung zwischen Wilhelmstraße und Brückenstraße abgeschlossen und der neue Tunnel für Radfahrer und Fußgänger freigegeben.

Verkehr sofort im Blick

An der Brückenstraße wurden die beiden Rohrbügel außerhalb des Tunnels in einem Abstand von 1,30 Metern installiert, weil in dem dortigen Ein- und Ausfahrtsbereich aufgrund des vorgelagerten Grüns mehr Fläche zur Verfügung steht. Die Stahlrohrkonstruktionen wurden so angeordnet, dass Radfahrer bei der Ausfahrt auf die Brückenstraße den Verkehr sofort im Blick haben. Die Rohrbügel auf Höhe der Wilhelmstraße wurden in einem Abstand von 1,50 Metern montiert und sind aufgrund des geringen Abstandes zur Straße in den Tunnel hineinversetzt worden.

Radfahrer werden durch die neuen Bügel angehalten, bei der Ein- und Ausfahrt der Unterführung ihr Tempo zu verringern und auf andere Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht zu nehmen. Die Durchfahrtsbarrieren verhindern zudem auch die unerlaubte Nutzung des Tunnels durch motorisierte Fahrzeuge.

Nach den Pfingstferien können die Schüler nun aus dem Eppelheimer Norden auf dem Weg ins Schulzentrum im Süden die Brückenunterführung nutzen. So können die Kinder und Jugendlichen unter der Brücke die Hauptstraße verkehrsfrei und sicher queren.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019