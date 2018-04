Anzeige

Eppelheim.Zum Welttag des Buches am Montag, 23. April, sucht die Stadtbibliothek das ungewöhnlichste Buch. Welche Formen kann ein Buch haben – was sieht besonders komisch aus – wo lässt die äußere Form bereits auf den Inhalt schließen – und welche Form ist einfach nur lustig? Der Inhalt des Buches spielt keine Rolle.

„Wir suchen das Buch, das vom Aussehen her ungewöhnlich ist, ins Auge sticht – oder auch nur mal ganz anders ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder kann mitmachen bei „Wettbewerb und Ausstellung zum Buch mit der ungewöhnlichsten Form“: Einfach das eigene ungewöhnliche Buch als Leihgabe bis Montag, 16. April in die Stadtbibliothek bringen.

Besucher dürfen wählen

Die eingereichten Bücher werden im Eingangsbereich ausgestellt. Die Stadtbibliothek und Josef Adam (Erfinder des Wettbewerbs) freuen sich auf zahlreiche Bücher.