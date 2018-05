Anzeige

Eppelheim.Bei der Vereinsvertreterversammlung wurden Nägel mit Köpfen gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die anwesenden Eppelheimer Vereine und Organisationen wählten ihre Vertreter und verabschiedeten bei der Sitzung im Restaurant Belcanto erstmals eine Vereinssatzung als Grundlage zur Gründung eines Vereins. Sie wurde einstimmig gefasst und ist ab sofort maßgebend für künftige Treffen der Vereinsvertreter.

Vereinssprecher Thomas Hübler (Bild) wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Einen neuen Namen gab es auch: „Interessengemeinschaft der Eppelheimer Ortsvereine und Organisationen“. Nach erfolgter Eintragung der IG in das Vereinsregister wird der Verein den Zusatz „e.V.“ (eingetragener Verein) erhalten. Eine Geschäftsordnung und Neuorganisation war nötig geworden, um künftig für alle aktiven Vereine und Organisationen eine solide Basis zu schaffen und um für mehr Struktur und Transparenz zu sorgen, so die Pressemitteilung weiter. Zur Vereinsvertreterversammlung lädt der Vereinssprecher mindestens zweimal im Jahr ein. Nach aktuellem Stand gibt es in der Stadt 14 Sportvereine mit mehreren Abteilungen, zehn Kulturvereine, zwölf Liebhaber- und sonstige Vereine, sowie neun Hilfsorganisationen, sieben in Vereinen beheimatete Fördervereine, sechs kirchliche Organisationen sowie acht Fördervereine und Freundeskreise, die in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wirken.

Der Vorstand Vereinsvorsitzender und -sprecher: Thomas Hübler Veranstaltungsverantwortliche: Annette Christiansen; Schriftführer: Eveline Huber und Hildegard Rühle. Vertreter der Sportvereine: Claus Reske und Dennis Geschwill; Vertreter Kultur- und sonstige Vereine: Hildegard Rühle Vertreter der Hilfsorganisationen: Dieter Hölzel. sb

„Eigenleben bleibt gewahrt“

Mit Verabschiedung einer Satzung bekam die Vereinsvertreterversammlung einen geordneten rechtlichen Rahmen. Jetzt besteht auch die Möglichkeit, als gemeinnütziger Verein Fördergelder, Spenden oder sonstige Zuwendungen annehmen zu können. Als Satzungszweck der IG liegen die Satzungen aller Mitgliedervereine zugrunde. Die Interessensgemeinschaft ist selbstlos tätig, sowie parteipolitisch und konfessionell neutral. Sie verfolgt keine politischen Ziele und in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. „Das Eigenleben der Vereine bleibt gewahrt“, so Vereinssprecher Thomas Hübler.