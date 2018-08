Bürgermeisterin Rebmann: Klares Bekenntnis zur Kultur

„Wir hoffen, dass unsere Programmauswahl unseren Gästen so gut gefällt wie uns“, meinte Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei der Vorstellung des neuen Spielzeitprogramms für das Kulturzentrum Rudolf-Wild-Halle. Das Programmheft lag beim Pressegespräch druckfrisch vor ihr. Andrea Kurzhals suchte die verschiedenen Angebote aus, der Kulturbeirat traf zusammen mit der Bürgermeisterin die endgültige Auswahl und Jan Anschütz gestaltete das Programmheft.

Die Ergebnisse aus der Publikumsumfrage spiegeln sich in der neuen Spielzeit wider. „Wir haben dem vielfachen Wunsch des Publikums nach Komödien Rechnung getragen“, schickte Andrea Kurzhals vorweg. „Das Leben ist schon ernst genug, daher überwiegen beim neuen Programm die Komödien und die heiteren Sachen“, betonte die Bürgermeisterin.

Trotz schwieriger finanzieller Haushaltslage möchte die Rathaus-Chefin das Kulturprogramm in der Rudolf-Wild-Halle gerne weiterführen. „Ich sage Ja zur Kultur, aber da hat selbstverständlich auch der Gemeinderat noch ein Wörtchen mitzureden – und zwar insbesondere, wenn es darum geht, in welcher Form und in welchem Umfang dies in Zukunft geschehen soll.“

Neben den Kosten für die Halle und das Kulturprogramm bereitete ihr der Sanierungsstau in der 1998 eingeweihten und mittlerweile in die Jahre gekommenen Rudolf-Wild-Halle Sorgen. „Darum müssen wir uns entsprechend unserer finanziellen Möglichkeiten nach und nach kümmern“, meinte Rebmann. Wert legt sie vor allem darauf, dass Kultur kein exklusives Angebot für Gutbetuchte ist. Bei Bürgern mit geringem Einkommen wird beim Kartenpreis das Komma um eine Stelle nach links verschoben. Sie zahlen dann nur zehn Prozent des Eintrittspreises. „Das ist es uns wert, dass alle Bürger an unseren kulturellen Angeboten teilhaben können“, stellte die Bürgermeisterin hervor.

Mit ihren Spielzeitangeboten trifft die Stadt den Geschmack ihres Publikums. Das zeigt die hohe Zahl an Abonnenten. „Wir haben in der Halle rund 440 Sitzplätze und 360 Abonnenten“, freute sich Andrea Kurzhals über die vielen Stammgäste. Bewährt hat sich bei Veranstaltungen in der Rudolf-Wild-Halle die Bewirtung durch Vereine. Getränke und Snacks werden vor Veranstaltungsbeginn und in den Pausen im Foyer und im „Belcanto“ gereicht. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.08.2018